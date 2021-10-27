Регіна Тодоренко про свою хворобу хребта: "Могла не стати на ноги"

Регіна Тодоренко про свою хворобу хребта: "Могла не стати на ноги"

Артистка назвала свій діагноз.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко нещодавно зізналась, що має проблеми зі здоров'ям.

Нині артиста вирішила детально розповісти про свою хворобу. Про свій діагноз вона дізналась, коли їй було лише 14 років. Так, у Регіни тяжка ступінь сколіозу.

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

"Звичайно, було рекомендовано лікування, ЛФК, операція, реабілітація пів року-рік та ризик взагалі не стати на ноги після хірургічного втручання", - повідомила ведуча.

Як зізнається Регіна, після цього її багато разів оглядали різні лікарі. Артистці було складно це все пережити.

Регіна Тодоренко у спідній / instagram.com/reginatodorenko

"Я – підліток, у мене перші ознаки молочних залоз, а я стою без одягу, звичайно, у присутності мами і, звичайно, з незадоволеним обличчям. Мене оглядають, обмацують та чіпають холодними руками чужі чоловіки, жінки, хоч і лікарі. Я ледве стримуюсь, але лікування необхідне!" - говорить ведуча.

До слова, у свої 15 років Регіна вирішила, що буде мовчати про свою хворобу. Зірка не хотіла, аби її жаліли. Пізніше, вже дорослою, вона стала ведучою відомого тревелшоу. Під час знімань, вона робила різні речі, які могли їй лише нашкодити. Артистка говорить, що навчилася жити, попри біль у спині.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов / instagram.com/reginatodorenko

"Таким чином я змінюю свою увагу на прекрасне. В цьому азарті та захопленні я проживаю своє безмежно щасливе життя", - підсумувала Регіна.

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