Регіна Тодоренко та Влад Топалов відсвяткували "паперову" річницю весілля

Артистка поділилася весільними фото.

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно підхопила коронавірус на відпочинку, замилувала Мережу світлинами з весілля.

У своєму фотоблогу виконавиця чуттєво привітала свого коханого чоловіка Влада Топалова з "паперовою" річницею. Зірка поділилася підбіркою весільних світлин з Італії, де показала як проходило святкування.

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"У кохані, у радості, у багатстві, у здоров'ї, а все інше і так додасться. Я тебе кохаю, Влад Топалов. Дякую усім, хто став частиною нашої італійської казки", - ніжно підписала фото співачка.

Зазначимо, Влад Топалов зробив пропозицію руки та серця Регіні Тодоренко у 2018 році. Того ж року у пари народився син. А вже за рік зірки відсвяткували пишне весілля в Італії, яке тривало три дні.

Нагадаємо, не так давно Регіна Тодоренко шокувала фанів моторошною новиною. Так, зірка відверто зізналася, що ледь не втратила чоловіка під час операції.

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