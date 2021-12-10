Регіна Тодоренко відверто зізналася, чи колола ботокс: "Я за це гроші отримую"

Регіна Тодоренко відверто зізналася, чи колола ботокс: "Я за це гроші отримую"

Також зірка розповіла, чому відмовилася від операції на спині.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, в Instagram-stories у зірки багато чим цікавилися. Артистка відповіла на деякі запитання. Так, Регіна відверто зізналася, чи колола ботокс. Зірка переконала прихильників, що не робила "уколів краси".

"Якби я колола, то не змогла б потішити вас зморшками на емоційному лобі. Я ж за це гроші отримую", - пожартувала Тодоренко.

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Також артистка відповіла, чому відмовилася від складної операції на спині. До слова, коли Регіні було 14 років, їй діагностували тяжкий ступінь сколіозу. Так, зірка боялася, що після хірургічного втручання не зможе взагалі ходити.

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

"Мені досі ніяково одягати обтислі сукні або вбрання з відкритою спиною, а також купальники. Але я намагаюся з цим впоратися", - додала знаменитість.

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