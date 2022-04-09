Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, поскаржилася на погрози та звинуватила Колю Сєргу в хайпі

Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, поскаржилася на погрози та звинуватила Колю Сєргу в хайпі

Виконавиця заявила, що співак намагається хайпувати на її імені.

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, поскаржилася на погрози в Мережі.

Загалом, артистка вирішила мовчати про війну в Україні, яку розв’язала РФ, та поводитися так, ніби нічого не відбувається. Така поведінка Регіни обурила багатьох її шанувальників. Чимало користувачів Мережі пишуть їй повідомлення з погрозами.

Регіна Тодоренко поскаржилася на погрози / instagram.com/reginatodorenko

Окрім того, співачка заявила, що Коля Сєрга намагається хайпувати на її імені. Так, нещодавно Коля розповів, що у Бучі окупанти вбили його товариша, який раніше був у романтичних стосунках з Регіною.

Тодоренко ж опублікувала листування, де вона запитувала у Сєрги, чому він це розповів публічно, а не написав їй в особисті повідомлення.

"Навіть попри те, що деякі мої товариші публічно принижують або ж хайпують на моєму імені, я все одно буду допомагати. Зверніть увагу, як людина читає мої повідомлення, але не відповідає, а лише продовжує хайпуватися публічно", - обурилася Регіна.

Регіна Тодоренко поскаржилася на погрози / instagram.com/reginatodorenko

Зазначимо, Регіна Тодоренко, яка живе в РФ, поводиться, ніби в Україні немає війни, а російські солдати не вбивають цивільних. Коли ще Instagram не був заблокований у Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

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