Регіна Тодоренко зізналась, чи робила операцію зі зменшення грудей

Також зірка запостила пікантну світлину.

Співачка Регіна Тодоренко вирішила поговорити на тему своїх форм.

Артистка говорить, що про її бюст часто пліткують. Деякі вважають, що вона робила операцію зі зменшення грудей. Однак Регіна запевнила, що не лягала під ніж пластичного хірурга.

Зірка зізнається, що просто припинила годувати сина грудьми та активно зайнялася спортом.

"Були ж груди. Були, та тільки кудись пішли. Тепер інша сьогодні я. І груди мої…Птахом полетіти змогли, - поетично підписала фото Регіна.

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Окрім цього, знаменитість запостила світлину, де постала в розкішній чорній сукні з третім розміром грудей.

До речі, не так давно артистка зізналася, що її цькували через маленький бюст в юнацькому віці. Тоді від негативних думок її врятували заняття акторською майстерністю. У дорослому віці форми зірки збільшились, ймовірно, через вагітність.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee розповіла, як планувала собі збільшити груди. Артистка комплексувала через маленький бюст.

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