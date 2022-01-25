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Регіну Тодоренко розкритикували через відверте фото у купальнику: "Целюліт видно"

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Регіну Тодоренко розкритикували через відверте фото у купальнику: "Целюліт видно"

Регіна Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Зірка опублікувала пікантну світлину.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко полетіла відпочивати до Мексики.

Звідти артистка вже й встигла у своєму Instagram поділитися пікантними фото. Так, зірка показала знімок, на якому позувала на тлі Карибського моря. Виконавиця одягнула купальник та демонструвала свої гарні сіднички.

Регіна Тодоренко у купальнику / © instagram.com/reginatodorenko
Регіна Тодоренко у купальнику / instagram.com/reginatodorenko

"Чоловіку привіт", - підписала фото Тодоренко.

Втім, не всі підписники Регіни оцінили її новий знімок. Деякі почали їй писати, що такий контент потрібно надсилати чоловіку в особисті. Деякі ж розкритикували її фігуру.

  • Я ж не чоловік, і решта ваших підписників теж... Мені здається, що це неввічливо
  • Регіно, целюліт видно
  • Таке чоловіку треба надсилати, навіщо публікувати?

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