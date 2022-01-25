Регіну Тодоренко розкритикували через відверте фото у купальнику: "Целюліт видно"

Зірка опублікувала пікантну світлину.
Ведуча та співачка Регіна Тодоренко полетіла відпочивати до Мексики.
Звідти артистка вже й встигла у своєму Instagram поділитися пікантними фото. Так, зірка показала знімок, на якому позувала на тлі Карибського моря. Виконавиця одягнула купальник та демонструвала свої гарні сіднички.
"Чоловіку привіт", - підписала фото Тодоренко.
Втім, не всі підписники Регіни оцінили її новий знімок. Деякі почали їй писати, що такий контент потрібно надсилати чоловіку в особисті. Деякі ж розкритикували її фігуру.
- Я ж не чоловік, і решта ваших підписників теж... Мені здається, що це неввічливо
- Регіно, целюліт видно
- Таке чоловіку треба надсилати, навіщо публікувати?
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