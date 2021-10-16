Регіну Тодоренко захейтили за фото у спідньому: "Ваша фігура має кращий вигляд"

Артистка цікавим способом вирішила привернути увагу.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко наважилася на відчайдушний крок.

Артистка запостила у себе в Instagram доволі відверте фото. На знімку вона постає лише у спідньому тілесного кольору. Регіна сидить на ліжку і зухвало дивиться у камеру. Як пояснила Тодоренко, вона розуміє, що цей кадр набере набагато більше реакцій, ніж, приміром, її пости про допомогу для хворих дітей.

instagram.com/reginatodorenko

"Як і обіцяла фото у спідньому. Підвищуємо охоплення. Ділимося враженнями. Поставтеся до цього посту з гумором, але я і, справді, перестала розуміти політику Instagram. Найгірше в моєму акаунті заходять фото з дітками, яким потрібна допомога. Невже лише таким способом, роздягаючись, оголившись, можна залучити розумну адекватну аудиторію до чогось хорошого?!" – написала Регіна.

Проте шанувальники на таку відвертість артистки відреагували не надто позитивно. "Спіднє не дуже гарне", "щось якось не дуже у вас фото вийшло, зазвичай ваша фігура має кращий вигляд", "в одязі якось звичніше вас бачити".

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