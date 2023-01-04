Реннера переїхав ратрак, а Heil впала в оркестрову яму: зірки, з якими сталися нещасні випадки

Хто зі знаменитостей під час новорічних свят серйозно травмувався.

Не всім знаменитостям поталанило без травм закінчити 2022-й рік та розпочати 2023-й. З деякими зірками стався нещасний інцидент, під час його вони отримали певні пошкодження.

У когось травми були серйозні, що довелося негайно їхати до лікарні, а хтось зумів впоратися без допомоги медиків.

Редакція сайту TСН.ua пропонує переглянути добірку знаменитостей, з якими під час новорічних свят сталися нещасні випадки.

Джеремі Реннер

Зірка "Месників" Джеремі Реннер на ранок після святкування Нового року потрапив до лікарні. З актором стався нещасний випадок. Зірка вирішив прибрати сніг з дороги ратраком, аби його родина після снігової бурі змогла виїхати з будинку. Утім, коли знаменитість вийшов з транспортного засобу, то сталося непередбачуване. Ратрак переїхав ногу Джеремі. На щастя, поруч опинився сусід-медик зірки, який до приїзду лікарів зупинив кровотечу.

Джеремі Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Джеремі ж доправили вертольотом до лікарні, де йому зробили дві операції. Наразі він перебуває у критичному, але стабільному стані в реанімації. А нещодавно Реннер вийшов до фанів на зв'язок та подякував за підтримку.

"Дякую всім за теплі слова. Зараз я занадто не в формі, щоб друкувати. Але я посилаю вам усім любов", - звернувся до прихильників Реннер.

Jerry Heil

З українською співачкою Jerry Heil під час концерту у Тернополі, 21 грудня, стався нещасний випадок. Виконавиця впала в оркестрову яму з 3-метрової висоти.

Артистку термінового госпіталізували до лікарні. Як згодом розповіла Jerry, після падіння на бетон у неї зламане ребро, струс мозку та небагато гематом на тілі. Співачці також було складно самій вставати з ліжка та сідати.

Jerry Heil показала гематому / Фото: instagram.com/thejerryheil

Однак, Heil поділилася, що швидко одужає і з кожним днем їй стає ліпше. А от лікарі дали свій прогноз. Медики наголосили, що біль Jerry відчуватиме ще три місяці, а рани загоюватимуться близько двох тижнів.

MELOVIN

Співак MELOVIN перед новорічними святами потрапив в аварію. Все сталося ввечері, коли знаменитість їхав у таксі за подарунками для рідних на Новий рік. В авто, в якому перебував Мел, в'їхав бус.

MELOVIN потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

На щастя, виконавець після ДТП відбувся лише легкими травмами та переляком. Під час аварії артист пошкодив коліно, а також у нього сильно боліла голова.

MELOVIN потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

"Відсвяткую цей день як ще один день народження. голова болить і коліно. Але дякую Всесвіту, що живий", - писав тоді артист.

Анна Трінчер

Виконавиця просто перед концертом серйозно травмувала ногу. Зокрема, перед виходом на сцену, артистка впала зі сходів. Анні довелося викликати медиків, адже вона ледь ходила та шкутильгала. Лікарі вкололи знаменитості знеболювальне і, попри сильний біль, Трінчер відіграла концерт.

Анна Трінчер травмувала ногу

"Я не знаю, як я пережила. Я впала зі сходинок та пошкодила ногу. Я була дуже засмучена. І не через те, що було боляче… Це трапилося просто перед виходом на сцену", - розповідала тоді співачка.

Анна Трінчер травмувала ногу

Травма ще давала про себе знати. В Анни попереду були знімання кліпу з Позитив на пісню "Який ти козак". Тоді зірка мала весь час танцювати на підборах. Анні також кололи знеболювальне.

"Знімання були дуже складні. Ми відзняли кліп у дуже холодному павільйоні усього за одну ніч. Та ще й з моєю напівзламаною ногою на каблуках і з танцями", - ділилася Анна в коментарі сайту ТСН.ua.

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