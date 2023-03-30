Реп'яхова хотіла розлучитися з Віктором Павліком через його ексдружину: "Казав, що вона свята"

Дружина співака Віктора Павліка - блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – пригадала, як всерйоз планувала розлучатися з чоловіком.

Таке рішення Катя прийняла, коли у неї були публічні сварки з ексдружиною виконавця Лорою Созаєвою. За словами Реп'яхової, колишня Павліка її неабияк ображала. Тим часом співак, став на бік Созаєвої та не вірив дружині.

"Коли його колишня дружина мене образила, а він (Віктор Павлік – прим. ред.) її дуже сильно захищав. Казав, що вона – свята і все. От вона читає Біблію, вона свята, не може нічого поганого робити. Отака от аргументація. І все, щоб не відбувалося, – вона хороша. Він сказав, що "ляже під потяг" та "віддасть свою голову", але його колишня цього не робила", - розповіла Катерина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Лора Созаєва / Фото: instagram.com/lora.sozaeva

Якоїсь миті блогерці набридло це, тож вона була налаштована подати на розлучення.

"От тоді я подумала – скільки можна в цьому жити, мабуть, треба розходитися! Міші (їхньому спільному сину – прим. ред.) тоді було пів року", – поділилася блогерка.

Утім, закоханим вдалося врятувати сім'ю. Вони поїхали до його ексдружини, і Катя показала всі докази того, як Лора її ображала.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ми поїхали до цієї колишньої і розповіли про всі ті капості, я показала докази, і після цього все припинилося", – пригадала Катя.

Блогерка також зізналась, що частіше в їхній сім'ї ініціатором сварок стає саме Віктор Павлік. Вона намагається все обдумувати з холодною головою. Утім, якщо вони й сваряться, то зазвичай першою йде миритися.

Зазначимо, Катя не стала вдаватися у подробиці, коли хотіла йти від Віктора Павліка. Однак цілком ймовірно, що блогерка розповідала про інцидент, який трапився у їхній сім'ї наприкінці 2021 року. Тоді Реп'яхова у сльозах жалілася на Віктора Павліка та заявляла, що вони не будуть разом.

Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

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