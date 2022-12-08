Реп'яхова розповіла, чим закінчилася скандальна історія навколо квартири ексдружини Павліка

Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – поділилася, що вони нарешті вирішили питання щодо квартири Лори Созаєвої.

Блогерка в Instagram-stories розповіла, що вони поділили оселю, за яку артист виплачував кредит, навпіл. Частина квартири переписана на колишню співака, а іншу частину Павлік продав.

"Рівно рік тому на всю країну прогриміла новина про те, що мій чоловік виганяє на вулицю свою колишню дружину. І от нарешті ця історія закінчилася. Звісно, на меті ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. Я маю документи, де вказано, що колишня дружина не має претензій до колишнього чоловіка. Рієлтор зробив щось нереальне, він продав частину квартири під час війни", - поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Реп'яхова додала, що чоловік щомісяця виплачував кредит за квартиру. Катерина не могла дивитися, як Павлік відносить до банку такі великі суми коштів.

"Чому стільки радості у всіх у нас? Бо цей кредит – він був взятий 15 років тому. Мій чоловік відніс туди понад 500 тис. доларів, а вартість квартири на сьогодні десь 120 тис. доларів. Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже сильно безглуздий. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік кожного місяця відносить до банку по 30-40-50 тис. гривень просто ні за що", - зазначила Катя.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка підсумувала, що всі залишилися у виграші.

"Все це закінчилося, я була ініціатором. Мені здається, що все це добре закінчилося. Ніхто не програв, всі лише виграли", - наголосила блогерка.

Зазначимо, минулого року Лора Созаєва заявила, що Віктор Павлік виганяє її з квартири. Катерина Реп'яхова не стала терпіти та прокоментувала слова колишньої співака. Блогерка пояснила, чому вони зі співаком вирішили продати квартиру та як вони пропонували Лорі вирішити це питання, а та відмовилася.

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