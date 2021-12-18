Реп'яхова у сльозах заявила, що її образив Павлік: "Не впевнена, що ми далі будемо разом"

Зірка посварилася з чоловіком.
Дружина українського артиста Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – у сльозах заявила, що її образив чоловік.
Так, в сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася зі своїми прихильниками, що її коханий не підтримав її наміри судитися з Созаєвою. Катерина зробила гучну заяву, що не впевнена, чи будуть вони й надалі разом.
"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом. Я одна у цій війні", - прокоментувала зірка.
Зазначимо, нещодавно Катерина Реп'яхова подала позов до суду проти його ексобраниці Лариси Созаєвої. Втім, суд відхилив її заяву, адже жінка неправильно оформила документ.
Однак Катерина говорить, що разом з адвокатом виправить всі помилки. Тому, ймовірно, Павлік не підтримав наміри Катерини судитися з Созаєвою.
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