Реп'яхова у сльозах заявила, що її образив Павлік: "Не впевнена, що ми далі будемо разом"

Реп'яхова у сльозах заявила, що її образив Павлік: "Не впевнена, що ми далі будемо разом"

Зірка посварилася з чоловіком.

Дружина українського артиста Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – у сльозах заявила, що її образив чоловік.

Так, в сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася зі своїми прихильниками, що її коханий не підтримав її наміри судитися з Созаєвою. Катерина зробила гучну заяву, що не впевнена, чи будуть вони й надалі разом.

Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом. Я одна у цій війні", - прокоментувала зірка.

Зазначимо, нещодавно Катерина Реп'яхова подала позов до суду проти його ексобраниці Лариси Созаєвої. Втім, суд відхилив її заяву, адже жінка неправильно оформила документ.

Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

Однак Катерина говорить, що разом з адвокатом виправить всі помилки. Тому, ймовірно, Павлік не підтримав наміри Катерини судитися з Созаєвою.

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