Реп'яхова вперше назвала причину сварки з Павліком та відправила його до психолога

Реп'яхова вперше назвала причину сварки з Павліком та відправила його до психолога

Не обійшлося без участі ексдружини артиста Лори Созаєвої.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вперше порушила мовчанку стосовно того, яка ж чорна кішка пробігла між ними з виконавцем.

Обраниця артиста вранці у сторіз запостила знімок, на якому зображений гарний букет з червоними квітами, вірогідно, подарованими Павліком. Катя не стала приховувати, що останні декілька днів провела у сльозах.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Та, врешті, схоже, подружжю таки вдалося поладнати та дійти згоди. Як розповіла Реп'яхова, причиною їхньої сварки стала, як не дивно, ексдружина співака Лора Созаєва. Безпосередньо у своїх повідомленнях Реп'яхова імені жінки не називає, однак активно натякає:

"Моєму чоловікові протягом років навіювали, що він винен у всіх гріхах. У неспроможності, у несамостійності іншої людини "винен" мій чоловік. І навіть у смерті свого сина. З цим дуже важко жити. Віктор Павлік - дуже недовірлива людина, й інша людина це чудово знає і давить на його слабкі місця", - почала розповідь Реп'яхова.

instagram.com/repyahovakate

Катерина наголосила, що співак готовий змінюватися заради своєї родини та навіть погодився на сеанси з психологом.

instagram.com/repyahovakate

Окрім того Катерина повідомила, що сьогодні Віктор Павлік вирушив на прогулянку з їхнім маленьким сином. Схоже, у подружжя все поступово налагоджується.

Читайте також: