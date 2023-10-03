Репер Дрейк на концерті неочікувано подарував фану 50 тисяч доларів та пояснив чому

Відомий канадський репер Дрейк приголомшив вчинком на своєму концерті. Він подарував прихильнику 50 тисяч доларів.

Річ у тім, що фана Дрейка нещодавно кинула дівчина. Хлопець прийшов на концерт кумира з плакатом, на якому поділився своїми переживаннями. Репер вирішив втішити фана. Він зробив йому щедрий презент – подарував 50 тисяч доларів. Виконавець порадив хлопцеві забути про дівчину.

"Я дам тобі 50 тисяч доларів, так що сьогодні ти похизуєшся перед нею... До біса цю юну леді", - сказав музикант просто зі сцени.

Репер Дрейк на своєму концерті подарував фану 50 тисяч доларів

Зазначимо, репер не вперше на своїх концертах робить щедрі подарунки. Нещодавно він подарував прихильниці сумку Hermes Birkin, вартість якої становить 35 тисяч доларів.

Нагадаємо, щедрі подарунки прихильникам також може зробити і американська співачка Бейонсе. На своєму концерті вона вручила фану окуляри вартістю 53 тисячі доларів.

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