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Репер із США приїхав до Москви розважати росіян, але одразу ж поплатився за це: як його покарали
Репер Lil Pump приїхав до Москви розважати росіян та вихваляти країну-агресорку, але вже встиг поплатитися за це.
Американський репер Lil Pump, попри світовий бойкот Росії через розв’язану в Україну війну, прибув до столиці країни-агресорки.
Виконавець прилетів до РФ не просто так, а розважати росіян. Так, він зібрався 22 серпня виступати в Москві. До країни-агресорки репер прибув заздалегідь, де його вже зустріли, так би мовити, з хлібом та сіллю. Сам Lil Pump цинічно почав вихваляти Росію, називати Москву найкращим містом та заявляти, як йому все подобається.
«Я просто шалено радий знову опинитися в цій прекрасній країні. Зараз я збираюся відірватися на повну, бо для мене це країна номер один. Зі всіх міст, де я виступав, Москва — на першому місці. Мені тут дуже подобається», — цинічно видав репер.
Однак така цинічна позиція Lil Pump щодо РФ не лишилась без уваги. Репер вже поплатився за свої хвалебні оди Росії. Зокрема, його внесли до бази сайту «Миротворець» за участь у пропагандистських заходах, що спрямовані на зниження санкційного тиску та виправдання російської агресії.
Зазначимо, Lil Pump — американський репер, справжнє ім’я якого Газзі Гарсія. Найбільшу популярність йому принесла композиція Gucci Gang. Після початку повномасштабної війни в Україні він не приєднався до бойкоту РФ та не засудив злочини росіян, як це робить більшість західних знаменитостей. Натомість він вихваляє країну-агресорку та залюбки туди приїздить.
Нагадаємо, нещодавно скандальний репер Каньє Вест зібрався до РФ. Однак у пропагандистів це неочікувано викликало істерику.