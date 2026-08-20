Репер із США приїхав до Москви розважати росіян, але одразу ж поплатився за це: як його покарали

Lil Pump / © Associated Press

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Американський репер Lil Pump, попри світовий бойкот Росії через розв’язану в Україну війну, прибув до столиці країни-агресорки.

Виконавець прилетів до РФ не просто так, а розважати росіян. Так, він зібрався 22 серпня виступати в Москві. До країни-агресорки репер прибув заздалегідь, де його вже зустріли, так би мовити, з хлібом та сіллю. Сам Lil Pump цинічно почав вихваляти Росію, називати Москву найкращим містом та заявляти, як йому все подобається.

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«Я просто шалено радий знову опинитися в цій прекрасній країні. Зараз я збираюся відірватися на повну, бо для мене це країна номер один. Зі всіх міст, де я виступав, Москва — на першому місці. Мені тут дуже подобається», — цинічно видав репер.

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Lil Pump у Росії / © instagram.com/lilpump

Однак така цинічна позиція Lil Pump щодо РФ не лишилась без уваги. Репер вже поплатився за свої хвалебні оди Росії. Зокрема, його внесли до бази сайту «Миротворець» за участь у пропагандистських заходах, що спрямовані на зниження санкційного тиску та виправдання російської агресії.

Зазначимо, Lil Pump — американський репер, справжнє ім’я якого Газзі Гарсія. Найбільшу популярність йому принесла композиція Gucci Gang. Після початку повномасштабної війни в Україні він не приєднався до бойкоту РФ та не засудив злочини росіян, як це робить більшість західних знаменитостей. Натомість він вихваляє країну-агресорку та залюбки туди приїздить.

Нагадаємо, нещодавно скандальний репер Каньє Вест зібрався до РФ. Однак у пропагандистів це неочікувано викликало істерику.

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