Репер Jay-Z після скандальних звинувачень у зґвалтуванні з'явився на публіці з Бейонсе і донькою

Американський репер Jay-Z після скандальних звинувачень у зґвалтуванні неповнолітньої з'явився на публіці з дружиною, співачкою Бейонсе, та їхньою спільною донькою.

Сімейство відвідало світський захід. Зокрема, вони побували на допрем'єрному показі мультфільму "Мусафа: Король Лев", де одну з героїнь озвучила 12-річна Блю Айві. На подію Бейонсе обрала золотисту обтислу сукню, Jay-Z – коричневий костюм із білою сорочкою та краваткою, а Блю Айві одягнула пишну блискучу сукню. До речі, на світському заході до знаменитостей також долучилася теща репера – Тіна Ноулз.

Jay-Z, Бейонсе, Блю Айві та Тіна Ноулз / Фото: Associated Press

Попри скандальні звинувачення, про які днями стало відомо публіці, сімейство мало невимушений вигляд, усміхалося та залюбки позувало перед об'єктивами папараці.

Jay-Z, Бейонсе та їхня донька / Фото: Associated Press

Зазначимо, 8 грудня проти Jay-Z посипалися серйозні звинувачення. Жінка, яка побажала залишитися анонімною, заявила, що репер її зґвалтував, коли їй було всього 13 років. Сталося це нібито на вечірці скандального P. Diddy – приятеля Jay-Z, який зараз перебуває за ґратами через звинувачення у насильстві та секс-торгівлі. Сам репер заперечує, що бодай колись вчиняв подібні жахливі злочини.

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