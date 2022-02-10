Репер Nelly випадково запостив у Мережі відео орального сексу з дівчиною

Знаменитість перепросив за інцидент.

Популярний американський репер Nelly вляпався у скандал.

Так, 47-річний артист, справжнє ім'я якого Корнелл Гейнс, днями запостив у своїх Instagram-stories відео орального сексу з дівчиною. Попри те, що пікантний ролик швидко видалили, фанати знаменитості встигли зробити запис екрану та розповсюдити у Twitter.

Сам виконавець заявив виданню TMZ, що не планував публікувати відео. Також Неллі перепросив за інцидент.

Nelly / Getty Images

"Я щиро перепрошую юну леді та її сім'ю, це небажаний розголос для неї. Це було старе відео, яке було приватним та ніколи не призначалося для публікації", – прокоментував зірка.

Також команда артиста не виключає, що сторінку репера зламали. Тепер вони стурбовані тим, що в Мережі може бути більше особистого контенту Неллі, зокрема, фінансова інформація, особисті документи та паролі.

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