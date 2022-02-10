Репер Nelly випадково запостив у Мережі відео орального сексу з дівчиною

Знаменитість перепросив за інцидент.
Популярний американський репер Nelly вляпався у скандал.
Так, 47-річний артист, справжнє ім'я якого Корнелл Гейнс, днями запостив у своїх Instagram-stories відео орального сексу з дівчиною. Попри те, що пікантний ролик швидко видалили, фанати знаменитості встигли зробити запис екрану та розповсюдити у Twitter.
Сам виконавець заявив виданню TMZ, що не планував публікувати відео. Також Неллі перепросив за інцидент.
"Я щиро перепрошую юну леді та її сім'ю, це небажаний розголос для неї. Це було старе відео, яке було приватним та ніколи не призначалося для публікації", – прокоментував зірка.
Також команда артиста не виключає, що сторінку репера зламали. Тепер вони стурбовані тим, що в Мережі може бути більше особистого контенту Неллі, зокрема, фінансова інформація, особисті документи та паролі.
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