Репер OTOY розповів про загибель брата-військового, який зник безвісти під час прориву "Азовсталі"

Відомий український репер OTOY розповів про свого брата-військового Дмитра, який загинув під час прориву "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Тривалий час двоюрідний брат В'ячеслава (справжнє ім'я артиста) вважався зникли без вісті, тож родина артиста не полишала надії, що він повернеться додому. Під час "Євробачення-2022" OTOY звертався із проханням до гурту Kalush Orchestra говорити про "Азовсталь" із сцени шоу.

Репер із теплом згадує про свого брата, який віддав життя за незалежність, та зізнається, що все життя саме він був для нього прикладом чоловіка.

"У моєму житті з моменту народження був відсутній такий прототип батька. Свого батька я батьком назвати не можу. Біологічно – так, але фактично - ні. Якщо ми говоримо про інститут сім'ї та батьківство як таке, то в мене цього не було. Не було, на кого подивитися. І ось Дмитро – це найкращий батько. Це найвірніший друг, найрозумніший старший брат для всіх своїх братів. Його турбота про близьких абсолютно безкорислива, без очікування якоїсь вигоди натомість", - поділився спогадами про близьку людину OTOY в інтерв'ю "Ґрунт".

OTOY / Фото: instagram.com/otoysounds

Як розповів В'ячеслав, Дмитро став на захист держави ще 2015 року, коли війна прийшла на Донбас. Життя воїна обірвалося у квітні 2022 року.

"Він воював ще з часів Широкіно, бо він родом з тих країв. Його батьки перебували в окупації, коли вже сталася блокада Маріуполя. Він пішов з війська на якийсь час у 2017 році, потім повернувся. Повномасштабне вторгнення застало його в лавах бригади "Азов", де він був, власне, від початку. Загинув під час прориву на "Азовсталь" 15 квітня 2022 року", - поділився OTOY.

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