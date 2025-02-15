Репер OTOY закрутив роман з відомою бізнесвумен і вперше показав її

Репер OTOY вперше розсекретив свої стосунки.

У своєму фотоблогу артист зробив романтичне зізнання. З нагоди свята Дня закоханих зірка опублікував фото з коханою. Нею виявилася співзасновниця відомого бренду одягу, прикрас і аксесуарів Марія Гаврилюк. На чорно-білому зображенні щасливі закохані позують в обіймах.

У новій публікації OTOY також адресував обраниці кумедне вітання, де визнав Марію стимулом до постійних власних змін та кар'єрних. Скільки пара разом – невідомо, але вже замислюється про поповнення у родині та весілля.

OTOY та Марія Гаврилюк / Фото: instagram.com/otoysounds

"Ти – моя причина ходити в душ два рази на день, слідкувати за фігурою, писати музон, *б*шити айтішку, запам'ятовувати рагульські жарти, робити кроки до власного бізнесу, хотіти дітей не колись, а в недалекому майбутньому, уявляти найкрасивіше весілля, переставати жерти джанкфуд", - з гумором написав репер.

У коментарях Марія розчулила своє реакцією на таке миле зізнання: "Я тебе так кохаю, що це жодними словами не описати. Моя найцінніша людина".

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розповів про свій трирічний роман з танцівницею та чому у 30 років поки що не збирається грати весілля.

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