Репер Snoop Dogg повідомив про смерть 45-річного брата і показався на цвинтарі

Популярний американський репер Snoop Dogg розповів про горе в родині.

Так, у своєму фотоблогу виконавець написав, що його зведений брат Бінг Уортінгтон пішов з життя у 45-річному віці. Наразі причини смерті не розголошуються.

З цього приводу Snoop Dogg опублікував пам'ятні світлини з рідною людиною та пригадав найкращі моменти життя брата. Зокрема, як Уортінгтон навідував маму й бабусю, які вже теж, на жаль, померли, та весело проводив час з братом.

Snoop Dogg і Бінг Уортінгтон в компанії близьких / Фото: instagram.com/snoopdogg

Бінг Уортінгтон з мамою / Фото: instagram.com/snoopdogg

Snoop Dogg і Бінг Уортінгтон з бабусею / Фото: instagram.com/snoopdogg

На одному з серії фото знаменитість постає на кладовищі зі своїми родичами.

Snoop Dogg з близькими / Фото: instagram.com/snoopdogg

Snoop Dogg / Фото: instagram.com/snoopdogg

"Бінг завжди змушував нас сміятися. Тепер ти з мамою. До зустрічі!", - розчулив підписом виконавець.

До слова, шанувальники і зіркові колеги також підтримали репера у скрутну хвилину і розділили з ним горе.

Будь сильним, брате! Співчуваємо й молимося

Висловлюємо щирі співчуття вам та вашим рідним

Мені так шкода. Я дуже співчуваю. Він возз'єднався на небесах з твоєю мамою. Мої щирі співчуття вам і вашим рідним

Мої глибокі співчуття, Снупе. Ми тебе любимо

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ада Роговцева показала архівне фото з сином Костянтином, який помер від онкохвороби.

Читайте також: