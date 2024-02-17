Репер Snoop Dogg повідомив про смерть 45-річного брата і показався на цвинтарі

Виконавець вшанував пам'ять рідної людини і опублікував спільні фото.
Популярний американський репер Snoop Dogg розповів про горе в родині.
Так, у своєму фотоблогу виконавець написав, що його зведений брат Бінг Уортінгтон пішов з життя у 45-річному віці. Наразі причини смерті не розголошуються.
З цього приводу Snoop Dogg опублікував пам'ятні світлини з рідною людиною та пригадав найкращі моменти життя брата. Зокрема, як Уортінгтон навідував маму й бабусю, які вже теж, на жаль, померли, та весело проводив час з братом.
На одному з серії фото знаменитість постає на кладовищі зі своїми родичами.
"Бінг завжди змушував нас сміятися. Тепер ти з мамою. До зустрічі!", - розчулив підписом виконавець.
До слова, шанувальники і зіркові колеги також підтримали репера у скрутну хвилину і розділили з ним горе.
- Будь сильним, брате! Співчуваємо й молимося
- Висловлюємо щирі співчуття вам та вашим рідним
- Мені так шкода. Я дуже співчуваю. Він возз'єднався на небесах з твоєю мамою. Мої щирі співчуття вам і вашим рідним
- Мої глибокі співчуття, Снупе. Ми тебе любимо
Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ада Роговцева показала архівне фото з сином Костянтином, який помер від онкохвороби.
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