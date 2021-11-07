Репер Тревіс Скотт прокоментував загибель вісьмох людей під час свого концерту на фестивалі в США

Репер Тревіс Скотт прокоментував загибель вісьмох людей під час свого концерту на фестивалі в США

Виконавець висловив співчуття сім'ям усіх загиблих і постраждалих.

Репер Тревіс Скотт "спустошений" загибеллю вісьмох людей у тисняві під час свого виступу на музичному фестивалі в американському штаті Техас.

Відповідну заяву виконавець озвучив у суботу, 6 листопада, повідомляє The Hill.

"Я абсолютно спустошений тим, що сталося вчора ввечері, - висловився він. - Я молюся за сім'ї та всіх тих, хто постраждав від того, що сталося на фестивалі Astroworld".

Скотт додав, що "повністю підтримує" розслідування інциденту й "повен рішучості працювати разом зі спільнотою Г'юстона для зцілення та підтримки нужденних сімей".

У тисняві під час музичного фестивалю Astroworld у Г'юстоні увечері в п'ятницю, 5 листопада, загинули восьмеро людей від 14 до 27 років. Двоє загиблих були неповнолітніми.

Ще в одинадцятьох учасників фестивалю сталася зупинка серця, їх довелося реанімувати просто у натовпі. Окрім того, на місці події розгорнули польовий госпіталь, до якого звернулися близько трьох сотень постраждалих.

На відеозаписах з місця інциденту видно, що Скотт декілька разів призупиняв свій виступ, звертаючись до служби безпеки із проханням допомогти своїм шанувальникам. Зрештою він завершив концерт, відвідувачами якого стали близько 50 тисяч осіб.

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