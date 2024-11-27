Репер-військовий Yarmak на романтичному фото показав дружину-красуню і ніжно привітав її з 35-річчям

Обраниця виконавця святкує день народження.
Відомий український репер Yarmak, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, повідомив про свято в його родині.
Дружина виконавця, з якою він разом виховує 5-річну доньку Соломію, святкує день народження. В Анни цьогоріч ювілей. Коханій музиканта виповнюється 35 років. Тож, Yarmak дописом в Instagram привітав дружину з важливим святом. Зокрема, він опублікував їхнє спільне романтичне фото. На знімку подружжя ніжно позує одне біля одного серед зелені на тлі яскравих сонячних променів.
Окрім того, Yarmak присвятив іменинниці вірш, в якому висловив свої почуття до неї. В поезії артист зазначив, що неабияк вдячний дружині, що, попри всі випробування долі, вона завжди поруч, підтримує його, і вони разом минають всі кризи.
Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!
Хто почуття не розгубив - той справжній багатій
Ти не миттєва сторіз, ти моя половина
Моя увага, моя любов і повага тій,
Що завжди була поруч, коли так важко було
Завжди говорила, що ми всім бідам на зло
Пройдемо всі сюрпризи долі
Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі
Я не знаю, з якого ти поверху неба
Але тягне лиш до тебе, до тебе, до тебе…
Я не знаю, чи даси мені своєї згоди
Та я вчинками до тебе вистеляю сходи!
До привітань також долучилися зіркові підписники репера. Теплі слова дружині виконавця написали ведуча Леся Нікітюк, співачка Світлана Тарабарова та інші.
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