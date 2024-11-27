Репер-військовий Yarmak на романтичному фото показав дружину-красуню і ніжно привітав її з 35-річчям

Відомий український репер Yarmak, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, повідомив про свято в його родині.

Дружина виконавця, з якою він разом виховує 5-річну доньку Соломію, святкує день народження. В Анни цьогоріч ювілей. Коханій музиканта виповнюється 35 років. Тож, Yarmak дописом в Instagram привітав дружину з важливим святом. Зокрема, він опублікував їхнє спільне романтичне фото. На знімку подружжя ніжно позує одне біля одного серед зелені на тлі яскравих сонячних променів.

Yarmak із дружиною / Фото: instagram.com/yarmak_music

Окрім того, Yarmak присвятив іменинниці вірш, в якому висловив свої почуття до неї. В поезії артист зазначив, що неабияк вдячний дружині, що, попри всі випробування долі, вона завжди поруч, підтримує його, і вони разом минають всі кризи.

Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив - той справжній багатій

Ти не миттєва сторіз, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій,

Що завжди була поруч, коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі

Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі

Я не знаю, з якого ти поверху неба

Але тягне лиш до тебе, до тебе, до тебе…

Я не знаю, чи даси мені своєї згоди

Та я вчинками до тебе вистеляю сходи!

До привітань також долучилися зіркові підписники репера. Теплі слова дружині виконавця написали ведуча Леся Нікітюк, співачка Світлана Тарабарова та інші.

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