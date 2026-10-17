- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Репер-військовий Yarmak похрестив новонародженого сина: фото з таїнства і хто з зірок став кумом
Хрещеним батьком маленького Святослава став давній колега Олександра Ярмака.
Український репер і військовослужбовець Yarmak, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, похрестив новонародженого сина.
Щоправда, сам артист цю новину приховує. А от новоспечений кум репера виявився більш говірким. Так, хрещеним батьком новонародженого сина Yarmak став його давній колега — шоумен Женя Янович.
Про це ведучий розповів в Instagram-stories. Женя Янович зізнався, що хрещення 2-місячного Святослава відбулось 16 жовтня. Зокрема, він вже й показав декілька кадрів з таїнства. На одному з фото ведучий тримав маленького Святослава на руках, поки отець проводив обряд хрещення. На іншому знімку Янович вже позував разом із Ярмаком.
«Є місце світлу. Учора (16 жовтня — прим. ред.) став хрещеним батьком Святослава Олександровича», — поділився шоумен.
Також Женя Янович просто не зміг не згадати серіал «Як закалявся стайл», в якому вони з Олександром Ярмаком грали ліпших товаришів. Як зазначив шоумен, знадобилось 13 років, аби міцна дружба переросла у кумівство.
«Від „Саня, я порішав“ і „Гусь, ти дебіл“ до „Куме, вітаю вас!“ якихось 13 років», — пожартував ведучий.
Нагадаємо, нещодавно скрипалька Ассія Ахат розкрила подробиці кумівства з продюсером Юрієм Нікітіним та співачкою Ольгою Горбачовою. Музикантка також розповіла про стосунки з 21-річною похресницею.