Репер-військовий Yarmak похрестив новонародженого сина: фото з таїнства і хто з зірок став кумом

Yarmak / © instagram.com/yarmak_music

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Український репер і військовослужбовець Yarmak, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, похрестив новонародженого сина.

Щоправда, сам артист цю новину приховує. А от новоспечений кум репера виявився більш говірким. Так, хрещеним батьком новонародженого сина Yarmak став його давній колега — шоумен Женя Янович.

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Про це ведучий розповів в Instagram-stories. Женя Янович зізнався, що хрещення 2-місячного Святослава відбулось 16 жовтня. Зокрема, він вже й показав декілька кадрів з таїнства. На одному з фото ведучий тримав маленького Святослава на руках, поки отець проводив обряд хрещення. На іншому знімку Янович вже позував разом із Ярмаком.

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«Є місце світлу. Учора (16 жовтня — прим. ред.) став хрещеним батьком Святослава Олександровича», — поділився шоумен.

Хрещення сина Олександра Ярмака / © instagram.com/yanovychzhenya

Також Женя Янович просто не зміг не згадати серіал «Як закалявся стайл», в якому вони з Олександром Ярмаком грали ліпших товаришів. Як зазначив шоумен, знадобилось 13 років, аби міцна дружба переросла у кумівство.

«Від „Саня, я порішав“ і „Гусь, ти дебіл“ до „Куме, вітаю вас!“ якихось 13 років», — пожартував ведучий.

Олександр Ярмак та Женя Янович / © instagram.com/yanovychzhenya

Нагадаємо, нещодавно скрипалька Ассія Ахат розкрила подробиці кумівства з продюсером Юрієм Нікітіним та співачкою Ольгою Горбачовою. Музикантка також розповіла про стосунки з 21-річною похресницею.

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