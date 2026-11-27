YARMAK з родиною / © instagram.com/yarmak_music

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Український репер і військовослужбовець YARMAK, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, зворушив чуттєвим привітанням дружини з днем народження.

Цього року Анна Ярмак відсвяткувала 37-річчя. У своєму фотоблогу вона показала свій найбільший скарб — родину. Так на світлині щаслива іменинниця попозувала у повному складі родини: з чоловіком і двома дітьми.

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«37. Дякую Богу і Збройним Силам України, що маю найцінніше в житті», — розчулила підписом фото дружина військового.

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YARMAK з родиною / © instagram.com/yarmak_music

Тим часом YARMAK пригадав хрещення сина й поділився однією зі світлин того дня, де ніжно цілує Анну, яка тримала новонародженого. А у дописі Олександр публічно звернувся до коханої з вітаннями й вдячністю.

«З Днем народження, моя кохана дружина! Дякую за наших прекрасних дітей і за спільний шлях», — привітав репер.

YARMAK з родиною / © instagram.com/yarmak_music

До слова, влітку цього року подружжя відсвяткувало 10-ту річницю шлюбу. А вже у серпні пара потішила всіх новиною про поповнення в родині. У них народилася друга дитина — син Святослав. Також Анна й Олександр виховують старшу 7-річну доньку Соломію.

Нагадаємо, нещодавно акторка Алісса Мілано також вперше за тривалий час показала фото з чоловіком і дітьми та як вони святкували День подяки всі разом.

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