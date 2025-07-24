Репер YARMAK, який служить в лавах ЗСУ, чесно розповів про кризи у шлюбі: "Були на межі розлучення"

YARMAK з дружиною / © instagram.com/yarmak_music

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Український репер та військовослужбовець YARMAK, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, відверто поділився пережитими труднощами у шлюбі на тлі війни.

Артист з дружиною Ганною разом уже 11 років і виховують донечку Соломію. Утім, в інтерв’ю oboz.ua YARMAK відверто зізнався, що вони з обраницею неодноразово опинялися на межі розлучення. Зокрема, і після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Війна дуже виснажує емоційно. Моя родина кілька разів теж була на межі розлучення. Ти повертаєшся додому виснажений, знервований, можеш не помітити, що десь не приділив уваги. Все непросто, і я над цим намагаюся працювати", — поділився виконавець.

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Ярмак з дружиною та донькою / © instagram.com/yarmak_music

YARMAK наголосив, що попри складнощі, вважає сім’ю головною цінністю у своєму житті. У найкритичніші моменти він знаходить сили робити щось приємне для дружини — подарувати квіти, сказати теплі слова, бути поряд. Це, за словами репера, допомагає зберігати зв’язок навіть тоді, коли емоційне навантаження досягає межі.

"Чи легко відпустила мене дружина на війну? Ні. Думаю, будь-яка жінка, яка щиро кохає, вчинила б так само. Це завжди важко. Але ми стараємося тримати контакт, підтримувати одне одного навіть у такі найважчі часи. Я щиро вдячний дружині й доньці за підтримку. Ми знаходимо спільну мову, хоча критичні моменти бувають і досі, зізнаюся відверто. Родина для мене – це головний сенс того, чому я в армії. Я захищаю свою країну, бо хочу жити в ній зі своєю родиною", — підкреслив зірка.

Нагадаємо, нещодавно військовий вперше за тривалий час вийшов на сцену та розкрив, де зараз служить.