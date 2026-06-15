Репер Yarmak на рідкісних фото показав донечку-красуню і ніжно привітав її з 7-річчям

Репер Yarmak із донькою / © instagram.com/yarmak_music

Реклама

Український репер і військовослужбовець YARMAK, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, святкує день народження доньки Соломії.

15 червня спадкоємиці музиканта виповнюється вже сім років. Із нагоди особливої дати артист присвятив донечці щемливий допис в Instagram. Він опублікував серію кадрів із Соломією, на яких можна помітити, як дівчинка вже помітно підросла та змінилась.

На одному з фото можна поміти, як Олександр та його дружина Анна вітали донечку зі святом. Подружжя влаштувало для Соломії сюрприз. Вони прикрасили кімнату повітряними кульками, а також замовили для іменинниці тортик, на якому красувалась запалена свічка. Сама ж Соломія одягнула святкову сукню, а своє довге волосся вона розпустила.

Реклама

Донька репера Ярмака / © instagram.com/yarmak_music

Сам Олександр Ярмак не приховує, що час промайнув дуже швидко, що навіть складно усвідомити, що його доньці вже сім років. Він наголосив, що безмежно любить Соломію і виховує її в правильному контексті.

Донька репера Ярмака / © instagram.com/yarmak_music

«Зупиніть час, Мії вже 7 років. Люблю тебе, моє серденько! Ми тебе залюблюємо, але ти точно ростеш у правильному контексті», — звернувся до доньки репер.

Репер Ярмак із донькою / © instagram.com/yarmak_music

Зазначимо, від 2016 року Олександр Ярмак перебуває в шлюбі з моделлю Анною. У червні 2019-го у пари народилась спільна донька Соломія.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко показувала підрослого сина. Хореографиня також ніжно вітала його з 8-річчям.

Реклама

Новини партнерів