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Репер Yarmak на рідкісних фото показав донечку-красуню і ніжно привітав її з 7-річчям
Артист повідомив про важливе свято в його родині.
Український репер і військовослужбовець YARMAK, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, святкує день народження доньки Соломії.
15 червня спадкоємиці музиканта виповнюється вже сім років. Із нагоди особливої дати артист присвятив донечці щемливий допис в Instagram. Він опублікував серію кадрів із Соломією, на яких можна помітити, як дівчинка вже помітно підросла та змінилась.
На одному з фото можна поміти, як Олександр та його дружина Анна вітали донечку зі святом. Подружжя влаштувало для Соломії сюрприз. Вони прикрасили кімнату повітряними кульками, а також замовили для іменинниці тортик, на якому красувалась запалена свічка. Сама ж Соломія одягнула святкову сукню, а своє довге волосся вона розпустила.
Сам Олександр Ярмак не приховує, що час промайнув дуже швидко, що навіть складно усвідомити, що його доньці вже сім років. Він наголосив, що безмежно любить Соломію і виховує її в правильному контексті.
«Зупиніть час, Мії вже 7 років. Люблю тебе, моє серденько! Ми тебе залюблюємо, але ти точно ростеш у правильному контексті», — звернувся до доньки репер.
Зазначимо, від 2016 року Олександр Ярмак перебуває в шлюбі з моделлю Анною. У червні 2019-го у пари народилась спільна донька Соломія.
Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко показувала підрослого сина. Хореографиня також ніжно вітала його з 8-річчям.