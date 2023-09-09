Репер Yarmak про скандал навколо Лободи в Харкові і її виступи для військових: "Я ох*їв"

Український репер Олександр Ярмак, відомий як Yarmak, висловився про скандал, який стався після виступу співачки Світлани Лободи у Харкові.

У YouTube-проєкті Євгена Яновича "20:23" артист, який від початку повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ, зізнався, що приголомшений тим, що українці приймають Лободу і ходять на ї концерти:

"Я ох*їв. Я дивуюсь цим військовим (які ходять на Лободу – прим.ред) і дивуюсь тому, наскільки Лобода звикла пробивати стіни. Скажу по своїй ситуації, яка стосувалася її виступу в Харкові. Після цього був ніби скандал, який був штучно створений, пов'язаний зі мною. Я написав, що всі, хто був присутній на концерті Лободи в Харкові, - це баласт нації. Я підтверджую, що я вважаю, що це баласт нації. І якщо люди не усвідомлюють, що відбувається в країні, хто перед ними і як ця людина поводиться, то я від своїх слів ніколи не відмовляюся", - зазначив Yarmak.

Репер YARMAK, Світлана Лобода

Репер додав, що його слова призвели до того, що якийсь блогер "розніс" його у замовній статті і це підхопили інші пабліки. На думку Yarmak, цей скандал штучно створив хтось з оточення Лободи:

"Можливо хтось з оточення Лободи вирішив, що конкурентів треба гасити. Це говорить про те, що це оточення настільки не в контексті, воно не усвідомлює, що відбувається. У них якщо це конкурент, людина з іншими поглядами, її потрібно знищувати будь якими методами. Почалася атака ботів, це помітно що це зроблено штучно. Це настільки жалюгідно, особливо зараз, коли витрачаються і кошти, і ресурс не на допомогу, а на те, щоб якось відбилити репутацію. Особисто я, в першу чергу, бачу, що людина не розуміє, що таке Україна. Що таке українське суспільство", – прокоментував Олександр.

Нагадаємо, що раніше репер Yarmak зізнався, що став командиром підрозділу управління дронами. Захисник поділився, скільки людей у нього в підпорядкуванні і які функції він виконуватиме.

Читайте також: