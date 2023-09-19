Репер Yarmak різко висловився про блогерку Вербу: "Це наслідки російської пропаганди"

Відомий український репер Yarmak, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, різко висловився про скандальну Юлію Вербу.

Зокрема, музикант висловився про українських блогерів. Yarmak переконаний, що до початку повномасштабної війни в Україні сфера блогерства була не надто розвиненою, адже чимало користувачів слідкували саме за російськими знаменитостями. Утім, 2022 року поширився українських контент. Зокрема, з'явилося чимало блогерів, які дійсно свідомі, об'єднуються задля допомогти та роблять все, аби пришвидшити перемогу. Як приклад Yarmak навів блогера Михайла Лебігу.

Репер Yarmak

"Мені подобається, що в Україні формуються свій пул блогерів, достатньо свідомих блогерів. Міша Лебіга робить великий вклад у забезпеченні підрозділів своїми зборами, стрімами. Я дуже радію, що в нас створюється своє середовище, свої лідери думок, бо до 2022 року у нас був провал. У нас всі дивилися російських блогерів і формувалися в цьому середовищі цінностей про те, що ми "поза політикою", – розповів Yarmak на YouTube-каналі "Брати Яковлеви".

Тим часом музикант різко висловився про блогерку Юлію Вербу, яка не публікує новини про війну та не робить благодійні збори, хоча має мільйонну аудиторію в соцмережах. За словами Yarmak, такі блогери – це наслідки російської пропаганди.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Верба, на мою думку, - це наслідки російської блогерської пропаганди з наративами "я поза політикою" і "воюють політики, а страждає звичайний народ". І ось ми маємо те, що маємо", - зазначив музикант.

Нагадаємо, нещодавно блогерку Юлію Вербу обговорили волонтер Сергій Притула та гуморист Антон Тимошенко. Вони висміяли її вчинки, що вона під час війни демонструє "красиве життя" та не робить збори для військових. Блогерка заступилася за себе та пояснила, чому цього не робить.

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