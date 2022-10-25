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Репер Yarmak розчулив Мережу зворушливим привітанням до дня народження від маленької доньки

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Репер Yarmak розчулив Мережу зворушливим привітанням до дня народження від маленької доньки

Yarmak з сім'єю / Фото: facebook.com/pg/yarmakmusic

Український виконавець відсвяткував свій 31-й день народження.

Реп-виконавець, а з початком повномасштабної війни й боєць ЗСУ, Yarmak зворушив своїх шанувальників привітанням до дня народження від маленької донечки. 

Музиканту випала щаслива нагода на короткий час приїхати до родини на честь свята. Трирічна донечка артиста підготувала для татка справжній сюрприз. 

На відео, яким поділилася у TikTok дружина Ярмака, Анна, дівчинка зустріла батька із пісенькою про день народження та тортиком. Образ дівчинки доповнили повітряні кульки, які були кумедно прив'язані до її волосся.

@yarmak_anna_ З Днем Народження @YARMAK ми тебе дуже кохаємо❤️ #сімя #любовь #кохання #деньнародження #тато #чоловік #зднемнародження #донька #привітання #дитина#мія #ярмак #yarmak #свято #україна ♬ Happy Birthday (Song for Children) - HeyKids Nursery Rhymes

Щасливий музикант задув свічку на святковому торті та зізнався, яке бажання загадав.

"Єдине бажання – щоб кожен із наших воїнів повернувся до своєї родини", - розповів у Instagram Ярмак.

Нагадаємо, що зараз музикант несе службу на передовій. Нещодавно Yarmak поділився жахливими кадрами з деокупованого Ізюма.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
290
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