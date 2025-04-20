Репер Yarmak розплакався на зустрічі зі звільненим із полону захисником, який мріяв потрапити на його концерт

Yarmak зустрівся зі звільненим із полону захисником

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Український репер Yarmak, він же Олександр Ярмак, не стримав сліз під час зустрічі зі звільненим із полону захисником, який мріяв потрапити до нього на концерт.

Напередодні Великодня між Україною та Росією відбувся великий обмін військовополоненими. Репер Yarmak теж поїхав зустрічати на Батьківщині звільнених захисників. Один із військових, якого звуть Давидом, виявився фанатом виконавця, який мрія потрапити до нього на концерт. Репер обійнявся із захисником, який не зміг стримати сліз.

"Я мріяв до тебе на концерт потрапити. Я не вірю своїм очам", - промовив Давид.

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Репер Yarmak теж не зміг стримати сліз. Виконавець побажав Давиду якнайскорішого одужання. Також він пообіцяв йому, що ще неодноразово з ним зустрінеться. Чуттєвим відео з розмовою репера та звільненого захисника у своєму Instagram поділилися фотографи Костянтин і Влада Лібертови.

Сам Yarmak згодом додав, що під час зустрічі зі звільненими з полону захисниками побачив стільки болю і почув неабияк тяжкі історії. Після цього виконавець вкотре переконався, що окупанти не мають права на існування.

"Вперше був на обміні. Скільки історій і людського болю…Р*сня немає права на існування!" – зазначив репер.

Yarmak розповів про зустріч зі звільненими з полону військовими / © instagram.com/yarmak_music