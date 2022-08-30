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Репер Yarmak розповів, чим займається на фронті: "У цьому напрямку я дійсно ефективний"

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Репер Yarmak розповів, чим займається на фронті: "У цьому напрямку я дійсно ефективний"

Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Від перших днів війни український репер Yarmak пішов служити в лавах Збройних сил України.

Репер Yarmak, справжнє ім'я якого Олександр Ярмак, нині захищає Україну від російських окупантів.

Тільки-но Росія розпочала повномасштабне вторгнення, виконавець пішов до військкомату. Утім, на службу зумів потрапити лише 25 лютого завдяки знайомим.

"Я 24 лютого поїхав до військкомату, але одразу мене не прийняли, бо не було зброї, і, першою чергою брали тих, хто мав бойовий досвід. І вже 25 лютого я знайшов можливість потрапити до ЗСУ через знайомство", - розповів репер в ефірі телемарафону.

Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Загалом, артиста планували спочатку відправити на навчання, та він навідріз відмовився. Для того, аби освоювати нові уміння, не було часу.

"Було два шляхи. Перший – це їхати в навчальний центр, але війна, можна так сказати, вже була в Києві. Я потрапив у підрозділ до хлопців, які всі були з бойовим досвідом. Ми залишились в роті охорони. А потім перевівся до іншого місця", - додав репер.

Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Спочатку Олександр був гранатометником. Згодом Ярмак все ж таки пройшов військові навчання. Нині він працює аеророзвідником. Виконавець не лише веде розвідку у повітрі, а й налаштовує приціл.

"Гранатометник, а зараз, пройшовши навички піхотинця бойового злагодження, я зрозумів, що все ж таки справа, якою я займався у цивільному житті, це знімання з коптера. Зараз ми робимо все так сама гарно – аеророзвідка. У цьому напрямку я дійсно ефективний", - поділився співак.

Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Наразі виконавця на декілька днів відпустили до Києва. А перед цим він був на Харківщині, де підтримував українських захисників.

"Останнім часом ми були на Харківщині. Нас від Генштабу відправили привітати наших військових на Харківщині", - поділився артист.

Yarmak: історія репера, який став бійцем, та прем'єра пісні "Моя країна" в телемарафоні

Yarmak: історія репера, який став бійцем, та прем'єра пісні "Моя країна" в телемарафоні

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
619
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