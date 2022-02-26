Репер Yarmak вступив до лав територіальної оборони ЗСУ: "Україна вистоїть"

Раніше до тероборони вже вступив Андрій Хливнюк.

Відомий український репер Yarmak, справжнє ім'я якого Олександр Ярмак, вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів у своєму Instagram. Він написав, що вирішив піти до військкомату, та зазначив, що це на власну відповідальність кожного українця.

"У військкоматі людей багато, нікого не закликаю, без героїзму, на власну відповідальність! Помітно багато толкових людей, які і воювали, і були у спеціальних військах, тому без пафосу, Україна вистоїть!" - написав репер.

Також Олександр зазначив, що пишається Збройними силами України.

"Ніби й я не сцикун, але вони супергерої. Вони роблять неймовірні речі. Я схиляюсь перед ними. І я, і моя родина, ми всі їм дуже вдячні!" - сказав репер.

Сьогодні також стало відомо, що до сил територіальної оборони ЗС України вступив Андрій Хливнюк. Раніше це зробив фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу.

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