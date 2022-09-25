Репер Yarmak, який служить у ЗСУ, показав жахливі наслідки російської окупації в Ізюмі

Виконавець Yarmak, справжнє ім'я якого Олександр Ярмак, від початку повномасштабної війни боронить незалежність України на передовій.

Разом із побратимами співаку довелося побувати на деокупованих територіях Харківщини. У своєму Instagram Ярмак показав жахливі кадри із зруйнованого російськими окупантами Ізюму. На них видно покинуті автівки та будівлі, які постраждали від обстрілів, пожеж, або уламків снарядів.

Сторіз Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"У Ізюмі постраждала майже кожна будівля! Навіть якщо будинок, або хата вціліли, все посічене осколками", - розповів виконавець.

Сторіз Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Також співак додав щемливе фото собаки, який сумно сидів на тлі зруйнованого міста.

"А це сумний пес біля свого будинку, якого, скоріш за все, кинули господарі", - підписав світлину Ярмак.

Сторіз Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Нагадаємо, раніше Ярмак розповів, як потрапив до лав ЗСУ та чим займається на фронті.

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