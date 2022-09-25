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Репер Yarmak, який служить у ЗСУ, показав жахливі наслідки російської окупації в Ізюмі

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Репер Yarmak, який служить у ЗСУ, показав жахливі наслідки російської окупації в Ізюмі

Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Репер Yarmak побував на деокупованій Харківщині.

Виконавець Yarmak, справжнє ім'я якого Олександр Ярмак, від початку повномасштабної війни боронить незалежність України на передовій. 

Разом із побратимами співаку довелося побувати на деокупованих територіях Харківщини. У своєму  Instagram Ярмак показав жахливі кадри із зруйнованого російськими окупантами Ізюму. На них видно покинуті автівки та будівлі,  які постраждали від обстрілів, пожеж, або уламків снарядів.

Сторіз Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Сторіз Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

"У Ізюмі постраждала майже кожна будівля! Навіть якщо будинок, або хата вціліли, все посічене осколками", - розповів виконавець. 

Сторіз Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Сторіз Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Також співак додав щемливе фото собаки, який сумно сидів на тлі зруйнованого міста. 

"А це сумний пес біля свого будинку, якого, скоріш за все, кинули господарі", - підписав світлину Ярмак.

Сторіз Yarmak / © instagram.com/yarmak_music
Сторіз Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Нагадаємо, раніше Ярмак розповів, як потрапив до лав ЗСУ та чим займається на фронті.

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