Репера Drakeo the Ruler вбили під час музичного фестивалю в США

Виконавець отримав смертельне поранення під час бійки за лаштунками.

В американському штаті Каліфорнія репера Даррелла Колдуелла, більше відомого як Drakeo the Ruler, смертельно поранили ножем під час музичного фестивалю в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався увечері в суботу, 18 грудня, на заході Once Upon a Time in LA, де мала виступити низка виконавців, зокрема Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube і сам загиблий.

Незабаром після 20:30 за місцевим часом за головною сценою розгорілася бійка, під час якої Колдуелла серйозно поранили ножем. Музиканта госпіталізували, однак лікарі не змогли врятувати його життя. Drakeo the Ruler було 28 років.

Після інциденту організатори скасували фестиваль. За даними поліції Лос-Анджелеса, жодних арештів поки здійснено не було, розслідування триває.

Як пише The New York Times, уродженець Лос-Анджелеса, який випустив свій перший студійний альбом на початку цього року, винайшов реп, який отримав назву "nervous music".

Drakeo the Ruler мав понад 1,5 мільйона слухачів щомісяця на Spotify, а також співпрацював з канадським репером Drake над синглом Talk to Me.

У листопаді 2020 року Колдуелла, звинуваченого у змові на вбивство 24-річного чоловіка в 2016 році, звільнили з в'язниці. Раніше його виправдали у справі про тяжке вбивство і замах на вбивство.

