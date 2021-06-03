Репера Моргенштерна оштрафували на 100 тисяч рублів за пропаганду наркотиків

Експертизу пройшли два кліпи – "Розовое вино - 2" і Family.

Відомого російського репера Моргенштерна, якого внесли до "чорного списку" Мінкульту, оштрафували на 100 тисяч рублів за пропаганду наркотиків.

Так, 3 червня у московському суді відбулося засідання, передає Telegram-канал "Культурная прачечная". Експертиза знайшла предмет пропаганди у двох кліпах – "Розовое вино - 2" і Family.

Покарання зірку не надто і засмутило. Він зазначив, що таку суму спалив чотири роки тому заради хайпу, а тепер знову всього за 100 тисяч про нього говоритиме вся країна.

Цікаво, що Алішер Валєєв (справжнє ім’я Моргенштерна – Ред.) звернувся за допомогою до зіркового адвоката Сергія Жорина. Артист заплатив йому чималий гонорар, так ще й подарував юристу дороге авто – BMW X5 M Competition за понад 14 мільйонів.

Невдовзі виконавець вийшов у прямий ефір свого Instagram та прокоментував закиди про те, що він "псує" молоде покоління.

"Все, що ви бачите - це образ, ліричний герой. Так, він про це співає, але в житті він навряд чи це робить. Чому я повинен пояснювати це вашим дітям? У тому, що вони виростуть довбо****ми, винен не я, а ви. Або виховуйте їх, або продовжуйте далі кричати, який поганий Моргенштерн, а на дітей своїх х** забийте", – зазначив скандальний співак.

Нагадаємо, не так давно Моргенштерн відреагував на внесення його до "чорного списку" Мінкульту. Згодом у СБУ пояснили, чому репер потрапив до списку.

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