Репера P. Diddy ще 120 людей звинуватили в насильстві і зґвалтуванні, наймолодшій жертві – 9 років

На американського репер P. Diddy, який зараз перебуває за ґратами, посипалися нові звинувачення.

Зокрема, у США відбулася прессконференція, де розкрили трішки деталей гучної справи Шона Комбза (справжнє ім'я скандального виконавця). Як передає Metro, проти P. Diddy ще ймовірних 120 жертв подали заяви до суду. Адвокат Тоні Базбі говорить, що репера звинувачують сексуальному насильстві, зґвалтуванні та експлуатації з метою надання інтимних послуг.

Базбі, який представлятиме інтереси жертв, зазначає, що наймолодшій із них – до 9 років. Ба більше, серед поданих заяв проти Шона Комбза, 25 неповнолітніх звинувачували репера в сексуальному насильстві.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Адвокат говорить, що в заявах ймовірних жертв йдеться про те, що P. Diddy протягом останніх 20 років вчиняв проти них сексуальне насильство різними способами. Базбі також додає, що половина позивачів – жінки, а інша – чоловіки.

Адвокат стверджує, що в більшості заявах вказується, що злочини сталися після 2015 року. Утім, є й ті, які датуються від 1991 року і сталися в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Маямі.

Нагадаємо, довкола репера P. Diddy розгорівся серйозний скандал. Виконавця звинуватили в сексуальній торгівлі, рекеті залученню до проституції. У вересні Шона Комбза ув'язнили. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з відомих зірок натякав на жахливі злочини репера.

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