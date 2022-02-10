Жінка подала позов до суду.

Популярного американського репера Snoop Dogg звинуватили у сексуальному насильстві.

Артиста звинуватила фанатка у примусі до орального сексу та подала до суду. Про це пише TMZ.

За словами жінки, інцидент відбувся 29 травня 2013 року після виступу хіп-хопера в місті Анахайм, штат Каліфорнія. Після шоу партнер репера, колишній сутенер та проповідник Бішоп Дон Хуан нібито запропонував відвезти її додому. Позивачка розповіла, що заснула у машині, а прокинувшись зрозуміла, що перебуває у будинку Хуана. Вона прокинулася вранці від того, що чоловік нібито пхав їй у рот свій пеніс.

Бішоп Дон Хуан / Associated Press

"У позові йдеться: "Позивачка була виснажена і заснула у домі. Вона каже, що прокинулася о 4 годині наступного ранку, і Бішоп "дістав свій пеніс зі штанів і штовхнув його в обличчя позивачки" і "неодноразово засовував його у рот", – пише видання.

Як стверджується в позові, після цього Хуан дав жінці сукню і пообіцяв відвезти до студії Snoop Dogg, який міг би дати їй роботу на телешоу. Коли жінка приїхала, їй стало кепсько і вона побігла до туалету. За її словами, в цей момент до неї зайшов сам репер і теж схилив її до орального сексу, поки та сиділа на унітазі.

Позивачка додала, що зірка не дав їй роботу, оскільки вона "зробила йому мінет без ентузіазму". У результаті, жінка зажадала від них близько десяти мільйонів доларів, але їй відмовили.

Snoop Dogg / Associated Press

Зі свого боку, репер заперечує цю історію, говорячи, що це суцільна брехня, а Бішоп поки що не прокоментував інцидент.

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