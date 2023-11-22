Реперка Cardi B оскандалилася словами про війну в Україні та Ізраїлі й засудила дії США

Популярна американська реперка Cardi B різко засудила дії президента США Джо Байдена під час однієї з відеотрансляцій 19 листопада.

Зірка, яка неодноразово вирізнялася цинічними заявами, під час відео-стріму у власному фотоблогу заявила, що не розуміє політику Байдена, хоча раніше його підтримувала. Ба більше, надалі Cardi B взагалі не збирається підтримувати жодного кандидата в президенти США. Виконавиця вважає, що вони нібито нераціонально витрачають кошти з бюджету. Реперка переконана, що її країна "не може спонсорувати дві війни" в Україні та Ізраїлі.

Cardi B / Фото: Getty Images

"Ви маєте сісти з цими людьми й шукати рішення. Але ми не можемо спонсорувати ці чортові війни! Ми ж навіть свою країну не можемо утримувати. Закінчуйте з цим! Ви реально маєте з цим покінчити. Не поводьтеся так, ніби у вас є гроші! Бо у вас їх немає", - сказала знахабніла знаменитість.

Cardi B / Фото: Getty Images

Також у своїй Instagram-трансляції зухвала реперка згадала слова мера Нью-Йорка Еріка Адамса, який повідомив, що місто зустріне новий рік з дефіцитом у бюджеті у сім мільярдів доларів. Через що будуть скорочені видатки на забезпечення комунальних служб. Це неабияк обурило зірку світового масштабу. Вона переконана, що буде потопати у "щурах і єнотах".

Водночас за свою долю реперка перейматися не стала, оскільки вважає себе достатньо "багатою та відомою". Зірка лише хвилюється за її родичів з Нью-Йорка, які менш забезпечені, аніж вона.

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