Реперка Cardi B здивувала несподіваним подарунком для п'ятирічної доньки за 20 тисяч доларів

Американська реп-виконавиця Cardi B влаштувала неабиякий сюрприз для своєї доньки Калче Кіарі на честь її п'ятиріччя.

Зіркова матуся вирішила не шкодувати грошей на подарунки для дівчинки, тому витратила кругленьку суму. Cardi B придбала для доньки легендарну модель сумки Hermès Birkin 25 яскравого рожевого кольору. Така покупка обійшлася артистці приблизно у 20 тисяч доларів.

Донька Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

Донька реперки була приємно здивована таким сюрпризом від батьків. Щасливими кадрами дівчинки з коштовним аксесуаром Cardi B поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Моїй крихітці виповнилося п'ять років... З днем народження, моя гарненька принцесо! Це прекрасно бачити, як моя дівчинка росте, але мені трохи сумно, що моя дитина більше не моя маленька крихітка", - написала зірка.

Донька Cardi B / Фото: instagram.com/iamcardib

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