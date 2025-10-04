Реперу P. Diddy винесли вирок: як покарали зірку після секс-скандалу та його виправдання у суді

P. Diddy, натовп біля суду, Кессі Вентура / © Associated Press

Один із найвідоміших представників американського хіп-хопу, 55-річний Шон Комбз, якого світ знає під сценічним ім’ям P. Diddy, отримав остаточний вирок на тлі гучного секс-скандалу.

Його покаранням стало позбавлення волі строком на чотири роки і два місяці. Артиста визнали винним у тому, що він організовував поїздки жінок для занять проституцією. Про це повідомило видання The New York Times. Окрім ув’язнення, суд зобов’язав сплатити зірку штраф у розмірі 500 тисяч доларів. Після звільнення Комбз ще п’ять років перебуватиме під наглядом спеціальних служб.

Цікаво, що присяжні виправдали музиканта за більш тяжкими статтями. Зокрема, мовиться про підозри артиста у торгівлі людьми та змові з метою рекету. З усього суд визнав доведеними лише звинувачення у перевезенні секс-працівниць.

Прокуратура вимагала для P. Diddy понад 11 років в’язниці, тоді як сторона захисту наполягала, що достатнім буде півтора року, враховуючи вже проведений час під вартою. Комбз був заарештований від вересня 2024 року, тож понад рік йому вже зараховано до терміну.

Натовп поблизу суду в США, де виносили вирок P. Diddy / © Associated Press

До слова, скандальний репер свою провину таки визнав і водночас додав, що всьому причиною була його серйозна наркозалежність. Так, P. Diddy публічно розкаявся й дав обіцянку на майбутнє у присутності своєї родини. Водночас зірка перепросив жертв, які свідчили проти нього після скоєних ним жорстоких правопорушень.

"Мої дії були огидними, ганебними та хворими. Мене нудило від наркотиків. Я втратив контроль, мені потрібна була допомога, але я її не отримав. Мені нема більше кого звинувачувати, крім себе. Хочу особисто перепросити Кессі Вентуру за будь-яку шкоду, яку завдав їй емоційно чи фізично. Я не ставлюся до цього легковажно. Також хотів би перепросити її родину, мені дуже шкода. Перепрошую, Джейн, мені шкода. Я втягнув тебе в цю халепу. Я більше ніколи не торкнуся іншої людини. Я засвоїв цей урок. Моє домашнє насильство завжди буде важким тягарем, який мені доведеться нести вічно", — вимовив P. Diddy, намагаючись отримати помилування від суддів.

Тим часом нащадки зірки також запевняють, що їхній батько за рік за ґратами став іншою людиною, натякаючи на поблажливість до нього у подальшому. Адвокати вже готують заяву з побажаннями умов перебування зірки у в'язниці.

Доньки P. Diddy прийшли на суд батька / © Associated Press

Суд над P. Diddy – що відомо та в чому його звинувачують

Гучний скандал навколо продюсера вибухнув восени 2024 року. Тоді поліція заарештувала P. Diddy після масштабного розслідування та низки позовів від жінок, які заявляли, що зазнали від нього сексуального насильства. Ключовими свідками у справі стала колишня репера, співачка Касандра Вентура та ще одна жертва під псевдонімом "Джейн". Обидві вони почали стверджувати, що артист проявляв до них насильство та знущався.

P. Diddy та Кессі Вентура / © Associated Press

За даними слідства, артист протягом років організовував закриті так звані "білі вечірки", де вживали наркотики й відбувалися жахливі злочини сексуального характеру. Сам Комбз, за словами свідків, усе це фільмував і спостерігав за подіями. Здебільшого на такі вечірки запрошувалися найвідоміші та найвпливовіші зірки Голлівуду. Врешті, 16 вересня 2024 року P. Diddy ув'язнили. А тепер після фінального судового засідання та винесення вироку він нестиме покарання у повній мірі.