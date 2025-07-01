Репости Metallica і запрошення Пивоварова: як брати-рокери розривають Мережу

Артем Пивоваров, Саша і Давид Подлящуки

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Брати Саша і Давид Подлящуки з Рівного виконують на електрогітарах складні твори відомих рок-музикантів, які потім збирають мільйони переглядів в Мережі. Ба більше, їх вже двічі репостнув на своїх сторінках відомий на весь світ гурт Metallica.

Відео неймовірного виконання юнаками всесвітньо відомого хіта гурту Nirvana Smells Like Teen Spirit набрало в Мережі вже більше мільйона переглядів. У кадрі — троє хлопців: рідні брати 10-річний Давид і 12-річний Сашко Подлящуки, а також їхній друг — 13-річний Кирило Корзун, який відомий глядачам після перемоги в шоу талантів «Україна неймовірних людей». Здається, що вони живуть тільки музикою і дійсно мають неабиякі здібності, адже не кожен дорослий може взяти до вивчення такі складні у технічному плані композиції.

Сашко і Давид Подлящуки вже більше чотирьох років грають на інструментах / © Фото з особистого архіву родини Подлящуків

«Це відео ми зняли з першого разу, навіть більше скажу, з першої репетиції. Кирило був проїздом у нашому місті, ми його запросили в гості. Хлопці вперше зустрілися наживо, адже до цього тільки переписувалися в соцмережах. І вони вирішили щось зіграти разом. Так і з’явилося це відео», — розказує ТСН.ua мама Давида і Сашка, Ольга Подлящук.

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Дата публікації 12:28, 01.07.25 Кількість переглядів 39 Брати-рокери з Рівного розривають Мережу: Metallica двічі репостнула з ними відео

За її словами, активна увага аудиторії до таланту її синів почалася ще рік тому, коли в TikTok залетіло відео на композицію гурту Metallica — Master of Puppets. Ба більше, це відео, де Саша і Давид на своїх гітарах виконують справжній хеві-метал оцінили не тільки користувачі Мережі, а й самі учасники Metallica. Але реакція хлопців була досить неочікуваною.

«Коли їх перший раз репостнула Metallica, вони, чесно кажучи, були розчаровані. А все через свого вчителя з гри на барабанах. Адже гурт репостнув хлопців з його саме сторінки, а вчитель хлопцям навіть про це не сказав. Тобто всі коментарі, слова вдячності він сприйняв тільки на свою адресу, а ми вже дізналися від підписників, про те, що на гру хлопців відреагувала сама Metallica. Уявляєте?» — продовжує розповідати ТСН.ua Ольга.

Мама Ольга разом з талановитими синами / © Фото з особистого архіву родини Подлящуків

Репетирують хлопці вдома — спеціально для цього їхні батьки зробили ремонт у підвалі, який перетворили на репетиційну базу. Уся вона завішена жовто-блакитними прапорами, стягами підрозділів з підписами військових. Виявляється, хлопці ще збирають гроші для ЗСУ своєю грою на інструментах, і навіть виконують побажання військових, коли ті пишуть з проханням в соцмережах — виконати улюблену композицію.

До слова, батьки не мають жодного стосунку до музики — обидва працюють в стоматології: тато — лікарем, а мама — зубним техніком.

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Родина Подлящуків живе в Рівному / © Фото з особистого архіву родини Подлящуків

До речі, мама ж веде усі сторінки в соцмережах хлопців, а заробляють Сашко і Давид Подлящуки на своєму захопленні завдяки монетизації на власному YouTube-каналі.

«Хлопці навчаються на сімейній формі навчання, тобто школу не відвідують. Ми прийняли таке рішення з початку повномасштабної війни. Кожен день я їх відводжу до репетиторів, а раз на пів року вони, як і всі учні цієї форми, складають іспити», — каже мама юних зірок.

До речі, на творчість талановитих українців реагують не тільки іноземні зірки, але й українські. Зокрема, Артем Пивоваров, який не тільки прокоментував у соцмережах відеовиступ братів Подлящуків, а й запросив на сцену під час свого концерту у Рівному.

«Хлопці надихають своїх ровесників теж грати на гітарі, і це неймовірно. До речі, у них скоро вийде перша авторська пісня, яка матиме назву „Запали свій звук“. Це буде пісня про них самих», — заінтригувала мама Подлящуків.

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