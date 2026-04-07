- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 302
- Час на прочитання
- 1 хв
Решетнік чесно зізнався, як з дружиною ділить сімейний бюджет: "Позичаю у неї"
Подружжя пояснило, скільки коштує утримання трьох синів та новий будинок родини.
Відомий український ведучий Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною поділилися подробицями фінансів родини, включно з витратами на трьох синів.
Пара розповіла, що у них існує спільний сімейний бюджет, а також кошти, які заробляє окремо дружина. Зіркове подружжя пояснило, як розподіляють фінанси та підтримують одне одного у розвитку кар’єри.
«Христинка дуже довго була в декреті, тому я фінансував родину. Але я щасливий, що дружина розвивається і зараз інколи позичаю у неї гроші», — зізнався Григорій у інтерв’ю блогерці Ангеліні Пичик.
Решетніки наголосили, що виховують трьох спільних синів: Івана, Дмитра та Олександра. Пара розповіла, що витрати на родину далеко не символічні, особливо коли мова йде про гуртки та розваги дітей.
«Десь 100 тисяч гривень на місяць. Це мінімально, бо у дітей свої гуртки і дуже багато всього. Житло у нас неорендоване, а своє, ми нарешті нещодавно переїхали у будинок», — додала Христина.
За словами подружжя, фінансова стабільність дозволяє приділяти дітям більше часу та уваги, а також планувати відпочинок без зайвих переживань.
Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка відреагувала на чутки про четверту вагітність.