Решетнік чесно зізнався, як з дружиною ділить сімейний бюджет: "Позичаю у неї"

Григорій та Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

Відомий український ведучий Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною поділилися подробицями фінансів родини, включно з витратами на трьох синів.

Пара розповіла, що у них існує спільний сімейний бюджет, а також кошти, які заробляє окремо дружина. Зіркове подружжя пояснило, як розподіляють фінанси та підтримують одне одного у розвитку кар’єри.

«Христинка дуже довго була в декреті, тому я фінансував родину. Але я щасливий, що дружина розвивається і зараз інколи позичаю у неї гроші», — зізнався Григорій у інтерв’ю блогерці Ангеліні Пичик.

Родина Решетніків / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетніки наголосили, що виховують трьох спільних синів: Івана, Дмитра та Олександра. Пара розповіла, що витрати на родину далеко не символічні, особливо коли мова йде про гуртки та розваги дітей.

«Десь 100 тисяч гривень на місяць. Це мінімально, бо у дітей свої гуртки і дуже багато всього. Житло у нас неорендоване, а своє, ми нарешті нещодавно переїхали у будинок», — додала Христина.

За словами подружжя, фінансова стабільність дозволяє приділяти дітям більше часу та уваги, а також планувати відпочинок без зайвих переживань.

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка відреагувала на чутки про четверту вагітність.