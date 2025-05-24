Решетнік на тлі нічної атаки на Київ зробив заяву з важливим проханням: "Ми можемо ще краще"

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Після чергового обстрілу Києва 24 травня український ведучий Григорій Решетнік емоційно звернувся до співвітчизників.

У фотоблогу зірка вкотре наголосив на важливості свідомої позиції. Зокрема, звернув увагу на мовне питання та поширення української культури. Він поділився своїми ранковими думками, коли після перебування з дітьми й дружиною в укритті натрапив на висловлювання росіян, які хочуть нищити українців саме через ідентичність. Тож Григорій не стримався та наполіг ще більше дбати про свій культурний код, аби в жодному разі не допустити панування окупантів в Україні.

Григорій Решетнік після нічної атаки РФ Києва 24 травня / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Натрапив на виступ сусідського віслюка, який вкотре наголосив, за що вони хочуть нас знищити впродовж століть… Бо наша українська ідентичність – це їхній біль. Давайте зробимо їхнє життя нестерпним, щоб за життя їм не вдалося втілити все бажане. Так, щодня української стає дедалі більше, але ми можемо ще краще, частіше та милозвучніше. Спілкуйтеся українською. Привчайте дітей любити українське, прославляйте та пишайтеся українським. Вірте, думайте та кохайте українською. Бо це дуже важливо, як ніколи. Усвідомте або просто повірте", - підкреслив Решетнік.

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Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat шокував, як просто під час концерту у Києві розпочалася тривога та вони рятувалися від ворожого дрону. Соліст Даниїл Лещинський також звернувся до прихильників з важливим проханням.