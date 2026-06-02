Решетнік після намірів Потапа взяти участь у "Холостяку" тонко підколов його розлучення з Каменських

Григорій Решетнік, Потап

Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетнік вперше відреагував на несподіване бажання Потапа стати головним героєм проєкту після його заяв про розрив із Настею Каменських.

Ще у травні артист спантеличив прихильників дописом у соцмережах, де натякнув на готовність взяти участь у шоу та навіть звернувся до Решетніка, щоправда, російською мовою. Тоді ця ідея викликала хвилю обговорень серед користувачів Мережі, однак сам телеведучий тривалий час утримувався від коментарів.

Допис Потапа

Втім, тепер Решетнік порушив мовчанку. У коментарі «Насправді Show» він дав зрозуміти, що не поспішає вірити у статус Потапа як неодруженого чоловіка та натякнув, що історія з розлученням може бути частиною продуманої медійної кампанії.

«Перш ніж проситися на „Холостяк“, потрібно бути холостяком. І не лише в плані якогось креативу чи піару, а по-справжньому. Тому дорослі люди мають діяти свідомо і не будувати піар-проєкти на особистих почуттях та стосунках», — зазначив ведучий.

Таким чином Решетнік фактично поставив під сумнів щирість заяви про розрив між Потапом і Каменських та дав зрозуміти, що участь у романтичному реаліті передбачає реальний статус неодруженої людини, а не медійну гру навколо особистого життя. Тож зірка ніяк не хможе потрапити на «Холостяк». До того ж Потап має доволі сумнівну репутацію через виступи з російськомовним репертуаром, появу у компанії росіян і мовну позицію.

Потап і Настя Каменських

Нагадаємо, у травні Потап і Настя Каменських несподівано повідомили про розрив шлюбу та пообіцяли не коментувати цю тему. Втім, уже незабаром колишні оголосилм про відновлення творчого дуету «Потап і Настя» та повернулося до спільних виступів за кордоном, що лише посилило підозри шанувальників щодо можливого піар-підґрунтя гучних заяв.

