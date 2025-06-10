Решетнік показав, як під час атаки на Київ ховався з дітьми від вибухів: "Життя без фільтрів і прикрас"

Григорій Решетнік із дружиною та дітьми / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Український телеведучий Григорій Решетнік показав, як під час нічної атаки на Київ із дружиною та синами ховався від вибухів.

У ніч проти 10 червня країна-агресорка здійснила масований обстріл України. Під атакою опинився й Київ. У столиці зафіксовано руйнування у восьми районах. Родина Григорія Решетніка під час повітряних тривог не нехтує безпекою, цей раз теж не став винятком. Ведучий показав, як із дружиною вів синів до укриття посеред ночі. Шоумен ділиться, що найбільше боляче через дітей, які вимушені на собі відчувати жахливі реалії війни.

"Життя без фільтрів і прикрас…2:30 спускаємося в укриття, оскільки вкотре в столиці дуже гучно - звуки балістики та дронів вивертають душу назовні. Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканим поглядом шукають допомоги, захисту в твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно - намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх", - ділиться ведучий.

Реклама

Григорій Решетнік із дружиною та дітьми / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік говорить, що жити в Україні нині тяжко, а особливо з дітьми. За його словами, росіяни роблять все можливе, аби зламати українців. Утім, ведучий наголосив, що їм цього не вдасться. Українці обов'язково вистоять і житимуть у вільній Україні.

"Насправді в Україні, особливо в Києві, про прифронтові міста взагалі мовчу, дуже складно жити, тим більше з дітьми, особливо ночами, бо їм треба принизити та поставити на коліна перш за все столицю. Але не вдалося за три дні, три тижні, місяці, роки, не вдасться ніколи. Бо, як би складно нам не було, ми пройдемо цей шлях заради майбутнього наших дітей, онуків і нащадків - вони пишатимуться нами, живучи в мирні часи!" – наголосив ведучий.

Григорій Решетнік із дружиною та дітьми / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня окупанти масовано обстріляли Україну. Українські зірки розповіли, як пережили атаку на Київ. Акторка Анна Кошмал під звуки вибухів годувала маля, а адвокатка Інна Мірошниченко назвала ніч однією з найстрашніших.