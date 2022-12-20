Решетнік розповів, як живе його сім'я в умовах блекауту: "18 годин без світла, води та опалення"

Зокрема, ведучий поділився, яким був День святого Миколая для їхньої сім'ї.

Телеведучий Григорій Решетнік пригадав, як минув День святого Миколая у їхній сім'ї, коли росіяни вкотре обстріляли критичну інфраструктуру України і довелося екстрено вимкнути електроенергію.

Шоумен розповів, все почалося з того, що вони з дружиною Христиною прокинулися від тривоги. Подружжя перенесло швидко дітей до коридору, аби вони були в безпеці.

"Нічній підйом через тривогу… З Кріс переносимо дітей, що сплять, до коридору… Потім відбій… Потім знову тривога…", - поділився Решетнік.

Григорій Решетнік із сім'єю / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Загалом, після обстрілів родина ведучого сиділа 18 годин без світла, води та опалення.

"А потім 18 годин без світла, води та опалення…Свято, подарунки під ялинкою та усмішки синів… Живемо на високому поверсі - весь день носимо та водимо дітей до школи, на прогулянку… Плюс самі паралельно працюємо…", - поділився шоумен.

Григорій Решетнік з дружиною та синами / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Однак Решетнік зазначив, що вони не опускають руки, адже розуміють, що є сім'ї, у яких ситуація куди гірша.

"Але найголовніше - розуміємо, що є сім'ї, кому ще складніше. Тому хочемо всіх підтримати та сказати - ніколи не опускайте руки, любіть Україну та допомагайте виборювати нашу незалежність, як можете. Нам все під силу", - додав Григорій.

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