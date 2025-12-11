Решетнік розсекретив кризу у шлюбі, яка ледь не призвела до розлучення: "Чоловіки хочуть втекти"

Григорій і Христина Решетніки / © instagram.com/kristina_reshetnik

Реклама

Український телеведучий Григорій Решетнік поділився неочікуваними подробицями про особисте життя та які серйозні випробування він пройшов з дружиною Христиною.

Зіркове подружжя разом понад 15 років, і їх часто називають однією з найміцніших пар українського шоубізнесу. Втім, як зізнався Григорій, у стосунках траплялися непрості моменти, які могли коштувати їм сімейного щастя. У проєкті «55 за 5» ведучий згадав період, коли сім’я переживала фінансові труднощі та жила в орендованій квартирі. Саме тоді, за його словами, виникла найбільша криза. Але, на щастя, вони знайшли вихід.

«Це було 10 років тому, ми жили на орендованій квартирі, у нас не було фінансів. Чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки сильні, тримаються, тому тут ініціатива у жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі», — зізнався телеведучий.

Реклама

Григорій Решетнік з родиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Решетнік також зазначив тривожну тенденцію — за час повномасштабної війни кількість розлучень в Україні зростає. Він пригадав нещодавній нашумілий розрив Тараса та Олени Тополей, але запевнив, що сам не планує робити подібних кроків.

«Решетніки не розлучаться. Я дуже свідомий, дорослий. Я не зарікаюсь, в житті різне буває, у мене молода дружина, але я не планую поки з нею розлучатися», — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Світлицька розповіла про стосунки з батьком своїх двох дітей після розлучення. Вона відповіла, чи зможе возз’єднатися з колишнім.