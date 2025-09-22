Решетнік розсекретив вартість навчання синів у престижній школі Києва і яку зарплату їм платить

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Український телеведучий Григорій Решетнік розсекретив вартість навчання синів в одній із престижних шкіл Києва.

Усі спадкоємці шоумена здобувають освіту. Іван ходить до середньої школи, Дмитро – до молодшої, а Сашко – до дошкільного класу. Дружина Решетніка – Христина – на проєкті "Тур зірками" говорить, що початок навчального року дається нелегко. Діти займаються різними активностями, ходять на гурти, позашкільні заняття, тож необхідно було налагодити графік. Однак наразі вже все добре.

"Це так складно налагодити перші пару тижнів: графіки всіх дітей, їхні додаткові гуртки, якісь ще додаткові заняття з вчителями, спорт. Це можна зійти з розуму! Але вже минуло декілька тижнів навчання, вже більш-менш все налагодилося, все добре, займаємося самі, дітей намагаємося привчати до самостійності, вчать уроки самостійно. Але насправді класний період, хоч і складний", - говорить Христина.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Тим часом Григорій Решетнік зізнається, що вони обирали школу за таким принципом, аби дітям було комфортно і аби освіта була якісною. На офіційному сайті зазнається, що вартість навчання на рік становить 13750 доларів, а от дошкільний клас – 13150.

"Ми обирали школу не за престижем, а скоріше за комфортом. Діти не могли дочекатися, коли розпочнеться шкільне навчання, бо друзі, атмосфера, вчителі – дуже радісно, що є такі можливості. Що стосується фінансово – все можна на офіційному сайті дізнатися. Найголовніше, що всі ці кошти зароблені чесно, справедливо. Я радий, що є можливість давати дітям якісну освіту", - говорить ведучий.

До речі, Григорій Решетнік разом із дружиною платить синам зарплату. Хлопчики отримують кошти, коли разом із батьками беруть участь у зніманнях. Як говорить шоумен, сини доволі відповідально ставлять до витрат. Вони відкладають гроші та навіть придбали самостійно приставку.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Вони у нас на зарплаті, так би мовити. Вони працюють на зніманнях, заробляють у нас кошти, відкладають на своє. Таким чином вони купили навіть приставку. У них є така мотивація. Вони знімаються та отримують зарплату", - поділився шоумен.

Нагадаємо, середній син Григорій Решетніка професійно займається футболом. Нещодавно дружина ведучого розсекретила, в якій спортивній школі він навчається.