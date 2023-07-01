Решетнік став на захист дружини, яку різко розкритикували у Мережі через поїздку на концерт Бейонсе

Телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина опинилися в епіцентрі скандалу після того, як показали кадри з концерту попзірки Бейонсе.

Днями подружжя побувало у Варшаві на виступі американської співачки, адже це була давня мрія Христини. Щасливим відео з концерту дружина ведучого поділилася у своєму Instagram, чим викликала неабияку хвилю гнівних коментарів на свою адресу.

У коментарях користувачі Мережі обурилися тим, що під час повномасштабної війни в Україні зіркова родина веселиться за кордоном та публікує подібний контент.

Як вам не соромно? В Україні в цей час гинуть люди!

Ходіть на концерти, відволікайтесь, але просто не викладайте у соцмережі!

Батьку трьох дітей дають дозвіл виїхати, щоб відвідати концерт?

В такі дні, коли вбили дітей і дорослих в Краматорську, якось дичиною тягне!

Решетнік не став мовчати та заступився за свою кохану у Мережі. Ведучий присвятив допис дружині, в якому написав, що вона заслужила на здійснення своєї мрії, а він не дасть її образити.

"Моя Королева! Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію та подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший. Твоя витривалість, сміливість, чесність, порядність, працездатність і відданість рідній країні - захоплюють і закохують у тебе ще більше рідних, шанувальників. Продовжуй бути відкритою, працювати, створювати, жити, надихаючи оточуючих. Люблю тебе! І завжди пам’ятай, що доки я поруч - тебе ніхто не образить, а якщо спробує… ми щось придумаємо", - написав Решетнік.

Григорій Решетнік з дружиною / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Христина також відреагувала на публікацію чоловіка та подякувала йому за таку підтримку у коментарях.

"Дуже дякую тобі за підтримку, любов, віру і надійне, сильне плече", - написала дружина шоумена.

Однак не усі підписники подружжя позитивно поставилися до слів ведучого та знову написали, що побідний контент не має з'являтися у стрічці під час війни.

Читайте також: