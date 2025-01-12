Решетнік відреагував на серйозний скандал "Холостяка" Терена з коханою Бєлєнь через російську мову

Український ведучий Григорій Решетнік відреагував на серйозний скандал героя "Холостяка-13" Олександра Терена з переможницею шоу Інною Бєлєнь через російську мову.

Так, днями між парою виникли непорозуміння на тлі мовного питання. Інна Бєлєнь дала інтерв'ю Славі Дьоміну, де заступилася за російськомовних українців і зазначила, що не варто змушувати переходити на спілкування рідною мовою, а краще піддатися принципу "лагідної українізації".

Однак Олександр Терен категорично не згоден із позицією коханої, адже вважає, що від російської необхідно відмовлятися. Ба більше, "Холостяка" зачепили висловлювання Бєлєнь і йому боляче було чути від неї подібне. Терен зазначив, що вони це вже обговорили між собою, однак він був змушений про це сказати й публічно.

"Я знав про це інтерв'ю. Але для мене була відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче дізнатися зараз. Ми вже обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача", - заявив ветеран війни.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь посварилися

Інна Бєлєнь зізналась, що її зачепило те, що Терен виніс їхню сварку на загал. Переможниця шоу зазначила, що не почувається тепер поруч із чоловіком захищеною, адже після допису Олександра на неї посипалися гнівні коментарі. За словами Бєлєнь, її неабияк образив такий вчинок коханого.

"Те, що відбулося зараз, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою. Зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я почуваюся незахищеною. Під його дописом зібралося багато агресії та негативних коментарів, яких до цього не було", - пожалілася Бєлєнь.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь посварилися

На сварку пари вже відреагував ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік. Шоумен переконаний, що Інна та Олександр знайдуть спільну мову та між ними все налагодиться. Що ж до конфлікту, то Решетнік не бачить його взагалі. На думку ведучого, між парою просто відбулася дискусія, де вони озвучили свої погляди, але ще знайдуть спільну мову.

"Я не бачу жодного конфлікту. Це нормально, коли дві особистості, будуючи стосунки, висловлюють свої погляди, обговорюють ті чи інші теми, дискутують та намагаються знайти спільний знаменник. Бо до зустрічі партнера у кожного з нас був свій особистий досвід, дитинство та шлях зростання, своє бачення життя. А коли ти будуєш сім'ю чи стосунки, бажано, щоб ці цінності збігалися та мали одне спільне бачення й мету. Переконаний, Олександру та Інні вдасться почути та зрозуміти одне одного", - запевнив Решетнік.

Реакція Григорій Решетніка на сварку Олександра Терена з Інною Бєлєнь

Нагадаємо, Олександр Терен був героєм реаліті-шоу "Холостяк-13". На проєкті він обрав волонтерку Інну Бєлєнь, з якою нині намагається побудувати стосунки.

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