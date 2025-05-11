Решетнік відреагував на скандальні заяви, що роман "Холостяка" Терена з Бєлєнь був брехнею

Григорій Решетнік, Інна Бєлєнь та Олександр Терен

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Український ведучий Григорій Решетнік відреагував на скандальні заяви, що роман "Холостяка" Олександра Терена з блогеркою Інною Бєлєнь був брехнею.

Саме так раніше стверджувала інфлюенсерка Олена Мандзюк. Вона говорить, що між Олександром та Інною не було жодних стосунків, а їхній роман – це лиш вигадана історія. Однак Григорій Решетнік на проєкті "Тур зірками" зазначає, що почуття між ними дійсно були, а Терен свідомо обрав саме Бєлєнь. За словами ведучого, пара хотіла побудувати стосунки після завершення шоу, але не склалося.

"Я можу говорити лише, що почуття були і вибір Олександра — це його особистий вибір. Вони хотіли побудувати стосунки, але життя розпорядилося інакше", - стверджує Решетнік.

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Олена Мандзюк, Олександр Терен та Інна Бєлєнь

Ведучий не знає, чому Олена Мандзюк вирішила робити такі звинувачення. Утім, він припускає, що між нею та Олександром можуть бути не лише дружні взаємини. Також Решетнік додав, що знає характер Терена та переконаний, що він сам в змозі себе захистити, і якщо справді в нього не було роману з Бєлєнь, то дати про це знати.

"Можливо, Олена володіє ситуацією. Але ми повинні почути Олександра. Не знаю, який там контракт. Якщо ти хочеш висловити свою точку зору – ти її обов'язково висловлюєш. Я не впевнений, що Олександр хоче, щоб його хтось захищав, знаючи його характер. Усе, що хоче сказати людина, вона має сказати особисто. Можливо, в Олени є своє бачення на Олександра. Можливо, там не тільки дружба, тоді треба захищати свої стосунки, почуття. Я не знаю. Бажаю всім холодного розуму", - додав Решетнік.

Нагадаємо, Олександру Терену та Інні Бєлєнь після завершення "Холостяка" не вдалося побудувати стосунки. Однак, схоже, переможниця проєкту віднайшла своє щастя. Нещодавно Інна Бєлєнь натякнула, що закрутила роман.